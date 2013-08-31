وجهات نظر: الفلسطينيون والأحداث الجارية في مصر آخر تحديث: الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014 KSA 19:58 - GMT 16:58 تارخ النشر: السبت 24 شوال 1434 هـ - 31 أغسطس 2013 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك وجهات نظر: الفلسطينيون والأحداث الجارية في مصر PDF اطبع إقرأ أيضاً وجهات نظر: الأزمة السياسية في تونس وآفاق الحل 16:57 GMT إقرأ أيضاً وجهات نظر: الجزائريون والأحداث الجارية على الحدود التونسية 17:00 GMT