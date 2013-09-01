وجهات نظر: الجزائريون والأحداث الجارية على الحدود التونسية آخر تحديث: الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014 KSA 20:00 - GMT 17:00 تارخ النشر: الأحد 25 شوال 1434 هـ - 01 سبتمبر 2013 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك وجهات نظر: الجزائريون والأحداث الجارية على الحدود التونسية PDF اطبع إقرأ أيضاً وجهات نظر: الفلسطينيون والأحداث الجارية في مصر 16:58 GMT إقرأ أيضاً وجهات نظر: الولايات المتحدة والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية 17:01 GMT