وجهات نظر: الخروقات الإسرائيلية وأثرها على المفاوضات آخر تحديث: الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014 KSA 19:26 - GMT 16:26 تارخ النشر: الثلاثاء 27 شوال 1434 هـ - 03 سبتمبر 2013 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك وجهات نظر: الخروقات الإسرائيلية وأثرها على المفاوضات PDF اطبع إقرأ أيضاً وجهات نظر: الشارع الفلسطيني والمفاوضات مع إسرائيل 16:25 GMT إقرأ أيضاً وجهات نظر: رأي الفلسطينيين في تنفيذ عقوبة الإعدام 16:27 GMT