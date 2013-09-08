وجهات نظر: الشارع العراقي والأحداث الجارية في مصر آخر تحديث: الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014 KSA 19:20 - GMT 16:20 تارخ النشر: الأحد 3 ذو القعدة 1434 هـ - 08 سبتمبر 2013 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك وجهات نظر: الشارع العراقي والأحداث الجارية في مصر PDF اطبع إقرأ أيضاً وجهات نظر: جبهة التحرير الوطني والأزمة الداخلية 16:18 GMT إقرأ أيضاً وجهات نظر.. الشارع العراقي والأحداث الجارية في مصر 16:21 GMT