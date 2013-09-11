وجهات نظر: هل للنظام السوري ارتباط شعبي ورسمي بلبنان؟ آخر تحديث: الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014 KSA 19:14 - GMT 16:14 تارخ النشر: الأربعاء 6 ذو القعدة 1434 هـ - 11 سبتمبر 2013 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك وجهات نظر: هل للنظام السوري ارتباط شعبي ورسمي بلبنان؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً وجهات نظر: أسعار المنتجات النفطية والمواطن الخليجي 15:37 GMT إقرأ أيضاً وجهات نظر: حماس والتدخل في الشأن المصري 16:15 GMT