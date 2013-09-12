وجهات نظر: أسعار المنتجات النفطية والمواطن الخليجي آخر تحديث: الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014 KSA 18:37 - GMT 15:37 تارخ النشر: الخميس 7 ذو القعدة 1434 هـ - 12 سبتمبر 2013 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك وجهات نظر: أسعار المنتجات النفطية والمواطن الخليجي PDF اطبع إقرأ أيضاً وجهات نظر: السياسة الجزائرية والانتخابات المنتظرة 15:36 GMT إقرأ أيضاً وجهات نظر: هل للنظام السوري ارتباط شعبي ورسمي بلبنان؟ 16:14 GMT