وجهات نظر: السياسة الجزائرية والانتخابات المنتظرة آخر تحديث: الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014 KSA 18:36 - GMT 15:36 تارخ النشر: الجمعة 8 ذو القعدة 1434 هـ - 13 سبتمبر 2013 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك وجهات نظر: السياسة الجزائرية والانتخابات المنتظرة PDF اطبع إقرأ أيضاً وجهات نظر: الشارع اللبناني والوحدة الوطنية 15:35 GMT إقرأ أيضاً وجهات نظر: أسعار المنتجات النفطية والمواطن الخليجي 15:37 GMT