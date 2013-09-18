وجهات نظر: انفصال برقة.. رغبة داخلية أم أياد خارجية؟ آخر تحديث: الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014 KSA 18:31 - GMT 15:31 تارخ النشر: الأربعاء 13 ذو القعدة 1434 هـ - 18 سبتمبر 2013 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك وجهات نظر: انفصال برقة.. رغبة داخلية أم أياد خارجية؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً وجهات نظر: مطالب الأمازيغ بين فرقعات سياسية وخطر الانقسام 15:30 GMT إقرأ أيضاً وجهات نظر: هل هي نهاية الإسلام السياسي في الخليج؟ 15:33 GMT