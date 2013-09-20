وجهات نظر: الحوار الوطني - بداية الحلول أم مضيعة للوقت ؟ آخر تحديث: الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014 KSA 18:29 - GMT 15:29 تارخ النشر: الجمعة 15 ذو القعدة 1434 هـ - 20 سبتمبر 2013 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك وجهات نظر: الحوار الوطني - بداية الحلول أم مضيعة للوقت ؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً وجهات نظر: هل يخيم شبح الحرب الأهلية على لبنان من جديد ؟ 15:28 GMT إقرأ أيضاً وجهات نظر: مطالب الأمازيغ بين فرقعات سياسية وخطر الانقسام 15:30 GMT