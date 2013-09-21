وجهات نظر: هل يخيم شبح الحرب الأهلية على لبنان من جديد ؟ آخر تحديث: الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014 KSA 18:28 - GMT 15:28 تارخ النشر: السبت 16 ذو القعدة 1434 هـ - 21 سبتمبر 2013 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك وجهات نظر: هل يخيم شبح الحرب الأهلية على لبنان من جديد ؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً وجهات نظر: أحداث لبنان وعلاقتها بالأزمة السورية 15:27 GMT إقرأ أيضاً وجهات نظر: الحوار الوطني - بداية الحلول أم مضيعة للوقت ؟ 15:29 GMT