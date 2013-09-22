وجهات نظر: أحداث لبنان وعلاقتها بالأزمة السورية آخر تحديث: الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014 KSA 18:27 - GMT 15:27 تارخ النشر: الأحد 17 ذو القعدة 1434 هـ - 22 سبتمبر 2013 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك وجهات نظر: أحداث لبنان وعلاقتها بالأزمة السورية PDF اطبع إقرأ أيضاً وجهات نظر: حماس والانتخابات الفلسطينية المقبلة 15:26 GMT إقرأ أيضاً وجهات نظر: هل يخيم شبح الحرب الأهلية على لبنان من جديد ؟ 15:28 GMT