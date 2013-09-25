وجهات نظر: الدعم الخليجي لمصر.. وقفة أشقاء أم حسابات سياسية؟ آخر تحديث: الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014 KSA 18:23 - GMT 15:23 تارخ النشر: الأربعاء 20 ذو القعدة 1434 هـ - 25 سبتمبر 2013 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك وجهات نظر: الدعم الخليجي لمصر.. وقفة أشقاء أم حسابات سياسية؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً وجهات نظر: الموقف الفرنسي من الملف المصري 15:22 GMT إقرأ أيضاً وجهات نظر: موقف الحكومة الكويتية من البرلمان الجديد 15:25 GMT