وجهات نظر: الموقف الفرنسي من الملف المصري آخر تحديث: الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014 KSA 18:22 - GMT 15:22 تارخ النشر: الخميس 21 ذو القعدة 1434 هـ - 26 سبتمبر 2013 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك وجهات نظر: الموقف الفرنسي من الملف المصري PDF اطبع إقرأ أيضاً وجهات نظر: الموقف الفرنسي من دول الربيع العربي 15:21 GMT إقرأ أيضاً وجهات نظر: الدعم الخليجي لمصر.. وقفة أشقاء أم حسابات سياسية؟ 15:23 GMT