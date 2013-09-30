وجهات نظر: الإعلام الفرنسي والأحداث الجارية في سوريا آخر تحديث: الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014 KSA 18:18 - GMT 15:18 تارخ النشر: الاثنين 25 ذو القعدة 1434 هـ - 30 سبتمبر 2013 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك وجهات نظر: الإعلام الفرنسي والأحداث الجارية في سوريا PDF اطبع إقرأ أيضاً وجهات نظر: الشارع الأردني والحكومات المتعاقبة 15:17 GMT إقرأ أيضاً وجهات نظر: الإعلام الفرنسي والأحداث الجارية في مصر 15:19 GMT