وجهات نظر: الإعلام الفرنسي والأحداث الجارية في مصر آخر تحديث: الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014 KSA 18:19 - GMT 15:19 تارخ النشر: الاثنين 25 ذو القعدة 1434 هـ - 30 سبتمبر 2013 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك وجهات نظر: الإعلام الفرنسي والأحداث الجارية في مصر PDF اطبع إقرأ أيضاً وجهات نظر: الإعلام الفرنسي والأحداث الجارية في سوريا 15:18 GMT إقرأ أيضاً وجهات نظر: التعاطي الفرنسي مع الملف التونسي 15:20 GMT