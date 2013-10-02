وجهات نظر: الشارع الأردني والحكومات المتعاقبة آخر تحديث: الجمعة 17 جمادي الثاني 1435 هـ - 18 أبريل 2014 KSA 18:17 - GMT 15:17 تارخ النشر: الثلاثاء 26 ذو القعدة 1434 هـ - 01 أكتوبر 2013 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك وجهات نظر: الشارع الأردني والحكومات المتعاقبة PDF اطبع إقرأ أيضاً وجهات نظر: جامع الجزائر الأعظم.. تبديد للأموال أم ترسيخ لهوية البلد الإسلامية؟ 15:11 GMT إقرأ أيضاً وجهات نظر: الإعلام الفرنسي والأحداث الجارية في سوريا 15:18 GMT