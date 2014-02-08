مقتل قائد "داعش" بدير الزور إثر اشتباكات مع "النصرة"

أفاد ناشطون في دير الزور في سوريا بمقتل "أبو دجانة الليبي"، القائد والمخطط العسكري لدولة العراق والشام في دير الزور.

وجاء مقتل الليبي أثناء المعارك الدائرة بين جبهة النصرة وداعش في المنطقة.

وكان تنظيم القاعدة قد تبرأ مؤخراً من "داعش" في سوريا، وبحسب مراقبين، فإن جبهة النصرة هي المستفيد رقم واحد من تخلي القاعدة عن "داعش".

ويرى المراقبون أن "النصرة" تعلمت من أخطاء تنظيم القاعدة في العراق، حيث باتت الأقرب إلى السكان المحليين تنظيمياً وخدمياً.

كما أن جبهة النصرة نجحت على الرغم من المعارك التي تخوضها مع داعش من جهة والنظام من جهة أخرى، في بناء تحالفات لم تقدر القاعدة على بنائها في أرض المعركة.