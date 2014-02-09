ازدهار تهريب الحطب في المناطق الشمالية بسوريا

الأوضاع الإنسانية لا تزال على حالها الصعبة في سوريا، فتهريب المازوت من سوريا إلى تركيا يعني أن أهالي المناطق الشمالية يضطرون إلى استخدام الحطب للتدفئة.

وقد تحول المازوت إلى مادة نادراً العثور عليها، وإذا ما عثر عليها تكون باهظة الثمن، ولكن الحطب بدوره بات نادراً مع استغلال بعض التجار المضاربين للوضع، فيقومون بتهريبه إلى تركيا عوضاً عن بيعه للسوريين داخل البلاد.

وفي هذا الإطار، تشهد المناطق الشمالية على الحدود بين تركيا وسوريا حركة دؤوبة لتهريب كل شيء، بداية من الطحين والخضار، ومروراً بالبقر ووصولاً عند المازوت والحطب.

فلم يبق شيء في منطقة الحدود هذه لم يتم تهريبه بحثاً عن ربح سريع أو بحثاً عن سيولة نقدية لمواجهة ارتفاع الأسعار في كل شيء.

ويعبر أهل المناطق الشمالية عن امتعاضهم من حالة المضاربة التي طالت كل شيء، لكن جزءاً منهم يقوم بهذه المضاربة.

وبعدما أصبح المازوت من "الكماليات" في هذا الشتاء القاسي، تحول الحطب إلى شيء بعيد المنال، بسبب قيام مضاربين بتهريبه إلى تركيا، بدل بيعه للسوريين الذين يعانون أصلاً من غياب المازوت أو ارتفاع سعره إلى ما يفوق 170 ليرة للتر الواحد.

ويعلق أحد باعة الحطب قائلا "المضاربون يتاجرون في الحطب ويتاجرون فينا نحن ويتاجرون في الوطن كله"، بينما اشتكى أحد السكان من تهريب كل شيء في هذه المنطقة إلى تركيا، في ظل غياب رقابة على الحدود.