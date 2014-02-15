سوريا تخلت عن 11% من أسلحتها الكيمياوية حتى الآن

قالت مصادر إن سوريا تخلت عن 11% فقط من أسلحتها الكيمياوية، وأنها سلمتها على ثلاث شحنات، وذكرت المصادر ذاتها أن دمشق لن تتمكن على الأرجح من الالتزام بمهلة تنقضي في منتصف العام الجاري لتدمير مخزونها من هذه الأسلحة.

وسينقل نحو 500 طن من المواد الكيمياوية السورية على متن السفينة الأميركية كيب راي إلى إيطاليا في انتظار تدميرها، برعاية مشتركة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا عبر تسخير سفن روسية لهذا الغرض.

ولايزال الجانبان في طور محاولة تسوية بعض المشاكل الفنية، إلا أن مصادر في الأطلسي تحدثت عن اتفاق وشيك قد يبرم الأسبوع المقبل.

ومن بين النقاط العالقة في المشاورات، تشكيل هيكل قيادة موحد أو الاتفاق بشأن إجراءات رد الفعل في حال مواجهة أي خطر.

والكمية التي سلمتها سوريا من مخزونها حتى الآن تفوق بقليل 140 طنا، من جملة 1300 طن كان عليها تسليمها.

ويقول مراقبون إن، روسيا التي بذلت جهدا كبيرا من أجل التوصل إلى اتفاق دولي بشأن التخلص من تلك الأسلحة، لا تريد لذلك الاتفاق أن ينهار رغم عدم التزام دمشق بالمواعيد المقررة.

ومن جهة أخرى، يرى خبراء أن المهمة المشتركة بين روسيا وحلف الأطلسي قد تكتب قصة نجاح نادرة للحلف في تاريخ العلاقات المتوترة مع روسيا.