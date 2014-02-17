الجربا: اللواء إدريس قاد الجيش الحر في ظروف صعبة

أصدر الائتلاف الوطني السوري عبر رئيسه أحمد الجربا بياناً، أثنى فيه على الدور الفعال الذي لعبه اللواء سليم إدريس، رئيس الأركان السابق للجيش الحر، في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها الأزمة السورية.

وأكد أحمد الجربا في بيانه أن اللواء إدريس عمل على مدى أكثر من عام منذ تأسيس الأركان في ديسمبر قبل الماضي، وأضاف أن إدريس لعب دوراً فعالاً وإيجابياً في ظروف صعبة تعيشها الثورة، وأن مكانته وكرامته محفوظتان وجهده يضاف إلى جهود كثير من الضباط الذين لعبوا دوراً إيجابياً ومهماً في هيئة الأركان.

وكان المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر قد أصدر قراراً أُعلن فيه وبشكل مفاجئ مساء الأحد تعيين العميد عبدالإله البشير قائداً جديداً للجيش الحر، خلفاً للواء سليم إدريس.

يذكر أن العميد عبدالله البشير النعيمي هو أحد أبرز الشخصيات العسكرية في القنيطرة وقائد مجلسها العسكري منذ تأسيسه أواخر عام 2012.

من جانبه، قال أسعد مصطفى، وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، في مداخلة مع قناة "الحدث" إن كل الدول تعيد النظر بين فترة وأخرى في سياساتها، مؤكداً أن اللواء إدريس عمل في فترة صعبة وأدى أداء جيداً، مشيراً إلى أن الآن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في وضع الكتائب المسلحة على الأرض وتوحيد صفوفها وإعادة هيكلة الأركان ككل ليتناسب مع ظروف المعركة الحالية، ولبث دماء جديدة.

وأضاف أن الأمر عادي جداً ويقع في إطار ترتيب البيت العسكري الداخلي السوري، مؤكداً أنه هو نفسه مستعد لترك منصبه في أي وقت إذا تطلبت المصلحة ذلك.