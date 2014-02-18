أنباء عن اجتماع عربي غربي بواشنطن لبحث تسليح "الحر"

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن اجتماع سري عُقد في واشنطن الأسبوع الماضي بين كبار مسؤولي الاستخبارات في الدول المعارضة للنظام السوري، تناول محادثات مكثفة حول إمداد المعارضة السورية بالأسلحة.

وجمع الاجتماع وفق الصحيفة "الأميركية"، مسؤولين من السعودية وتركيا وفرنسا وبريطانيا والإمارات العربية وقطر ودول أخرى من أصدقاء سوريا.

أما المساعدات العسكرية التي ناقشها الاجتماع فتضمنت صواريخ محمولة على الكتف مضادة للطائرات، وذلك بعد أن استبعد المجتمعون الحل الدبلوماسي إلا بحال أظهر الأسد تراجعا عسكريا بحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين.

وتأتي هذه التطورات في ظل اتهامات الإدارة الأميركية لروسيا بلعب دور في تأجيج النزاع بسوريا من خلال دعم النظام سياسيا وعسكريا عبر إمداده بالأسلحة.