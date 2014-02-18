النظام يعترف بالجيش الحر في ببيلا بريف دمشق

تم التوصل إلى هدنة بين قوات النظام والجيش الحر في ريف دمشق وتحديداً في بلدتي ببيلا وبيت سحم.

ونصت الهدنة على ثماني بنود أبرزها الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات.

والنقاط الثمانية التي نصت عليها الهدنة هي:

1- تسليم الأسلحة الثقيلة الموجودة بحوزة المسلحين

2- الخيار أمام المسلحين إما البقاء داخل المنطقتين وتسوية أوضاعهم مع الدولة وإن كان عسكرياً يمكنه العودة إلى قطعته العسكرية

3- وضع حاجز على مدخل بلدة ببيلا من المسلحين الذين سلموا أنفسهم والجيش السوري تحت إمرة الجيش السوري

4- عدم دخول الجيش السوري حالياً إلى بيت سحم وببيلا واحتفاظ المسلحين بمواقعهم داخل البلدتين تحت إمرة الجيش السوري

5- إعادة تزويد البلدتين بالمياه والكهرباء وإعادة إعمار ما تهدم من ممتلكات عامة وخاصة فيهما

6- وقف إطلاق نار متبادل

7- فتح الطرق المؤدية إلى المنطقتين وإدخال المساعدات بأنواعها إلى المدنيين

8- فتح معبر ببيلا بشكل جزئي لتسهيل خروج بعض العائلات باتجاه دمشق

