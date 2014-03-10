لبنان.. تشييع 56 عنصراً من حزب الله قتلوا في يبرود

كشفت مصادر لقناة "الحدث" عن وصول 56 جثة لمقاتلين من حزب الله في الأيام الماضية إلى لبنان، على عدة دفعات.

وقالت المصادر إن الجثث هي لمقاتلين من الحزب سقطوا في معارك يبرود في سوريا.

وتقاتل ميليشيا حزب الله إلى جانب قوات النظام السوري في مواجهة الجيش الحر في منطقة يبرود القريبة من الحدود مع لبنان.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار إلى تواصل الاشتباكات بين القوات النظامية وقوات الدفاع الوطني ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة، ومقاتلي جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" وعدة كتائب مقاتلة في محيط مدينة يبرود، آخر معاقل المقاتلين المعارضين في منطقة القلمون الاستراتيجية قرب الحدود مع لبنان.

وتقدمت القوات النظامية مدعومة بحزب الله في الأيام الماضية في اتجاه يبرود، وسيطرت على مناطق محيطة بها. وتحاول هذه القوات السيطرة على التلال المحيطة بيبرود لتصبح المدينة تحت مرمى النيران.