بعد يبرود.. قوات الأسد تستعد لاقتحام بلدات بالقلمون

بعد السيطرة على يبرود، قصفت قوات النظام السوري بعنف مخيم اليرموك في دمشق وتستعد بدعم من مليشيات حزب الله وأخرى عراقية إلى الهجوم على ثلاث بلدات جديدة في القلمون تقع على الحدود مع لبنان.

وهذه البلدات هي فليطة، ورأس المعرة، ورنكوس وهي بلداتٌ فرّ إليها مقاتلو المعارضة بعد خسارة يبرود.

وكانت ميليشيات حزب الله، التي تقاتل إلى جانب جيش النظام السوري، سيطرت الأحد، بشكل كامل على مدينة يبرود الاستراتيجية شمال دمشق، آخر معاقل المعارضة المسلحة في منطقة القلمون الاستراتيجية الحدودية مع لبنان.

ويأتي سقوط يبرود بيد حزب الله وقوات الأسد بعد حصار دام أكثر من 5 أسابيع واشتباكات عنيفة.

يذكر أن خسارة هذه المدينة الاستراتيجية يعد بمثابة ضربة عملية ورمزية للمعارضة السورية لما تشكله من أهمية بالغة.

