ميشال عون: أطالب بانسحاب جميع القوى الغريبة من سوريا

قال رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون، في مقابلة مع قناة "الحدث"، إن حزب الله لم يشاوره في موضوع مشاركته في الحرب السورية.

وطالب عون بانسحاب جمع القوى الغريبة من سوريا، ودعا الدول العربية التي تتدخل في سوريا إلى احترام المادة الثامنة من ميثاق جامعة الدول العربية التي تمنع أي دولة عربية من الإضرار باستقرار الدول الأخرى.

وتحدث عون عن الوضع الأمني في لبنان خصوصاً في عرسال وطرابلس، ورداً على سؤال حول انتقال المعركة من سوريا إلى لبنان قال: "غير مسموح أن ينتقل ما يحدث في سوريا إلى لبنان"، وأضاف "لا يوجد انتقال للمعركة هناك، بعض القذائف تسقط على الأراضي اللبنانية، وهناك نازحون سوريون، وهذه الأمور تؤدي الى انفعالات ولكن لا تؤدي إلى صدامات".

وأضاف أن ما يحدث ناتج عن الحرب الدائرة على الحدود السورية اللبنانية.

أما عن الوضع في طرابلس فقال عون إن على الجيش وقوى الأمن تصحيح الوضع هناك، مضيفاً "لدينا القدرة على تصحيح الوضع إما بالتفاوض أو استخدام القوة، أو بالتفاوض والقوة"، وأوضح أن ما يحدث في طرابلس هو غياب قرار يحسم الأمر.