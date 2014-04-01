طهران تعتبر "سقوط الأسد" مقدمة لانهيارها

أكد نائبُ رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية غلام علي رشيد أن بلاده تساندُ سوريا دون حدودٍ، لأنها تمثلُ جبهةَ الدفاع الأمامية عن الثورة الإسلامية ونظام الجمهورية الإسلامية على حد قوله.

وأضاف رشيد في كلمةٍ له في مدينة DEZVOL أن تشكيلَ ما يسمى بقوات الدفاع الوطني في سوريا جاءَ بتوصيةٍ من قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني وبإشراف من وحداتهِ المتواجدة على الأراضي السورية.

وأشار رشيد إلى أن اقتراح فيلق القدس لسوريا جاء في وقتٍ تواجه قوات الأسد، أربعين ألف إرهابي حسب وصفه، ما دعا سليماني إلى اقتراح تشكيل قوات على شاكلة الباسيج.