الأمم المتحدة: أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان

أعلنت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة اليوم الخميس، أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان تخطى مليون لاجئ.

وأوردت المفوضية في بيان أن عدد اللاجئين الذين فروا من النزاع في بلادهم بات يوازي ربع تعداد الشعب اللبناني واصفة هذا الرقم بأنه "عدد قياسي كارثي تزيد من خطورته موارد تنفد بشكل سريع ومجتمع مضيف على شفير الانهيار".

وجاء في البيان أنه "بعد ثلاث سنوات على اندلاع النزاع في سوريا، أصبح لبنان البلد الذي يؤوي أكبر كثافة من اللاجئين للفرد في العالم" مشيرة إلى "تسارع توافد" اللاجئين.

وذكرت المفوضية أنه "في نيسان/أبريل 2012 كان هناك 18 ألف لاجئ سوري في لبنان وفي نيسان/أبريل 2013 بلغ عددهم 356 ألفاً وحالياً في نيسان/أبريل 2014 وصل إلى المليون" مسجلة "يومياً 2500 ألف لاجئ جديد أي أكثر من شخص في الدقيقة" في هذا البلد.

وقال انتونيو غوتيريس المفوض الأعلى للاجئين إن "اللبنانيين يظهرون سخاء ملفتاً لكنهم يكافحون من أجل مواجهة الوضع. إن لبنان يستضيف أكبر كثافة من اللاجئين في التاريخ الحديث ولا يمكننا أن ندعه يتحمل هذا العبء وحيداً".