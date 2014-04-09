قصف عنيف لقوات النظام على القلمون السورية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريد إلكتروني، اليوم الأربعاء، عن تعرض بلدة "رنكوس" في منطقة القلمون شمال دمشق، بالإضافة إلى مناطق أخرى في ريف دمشق، لقصف عنيف إثر اشتباكات بين مقاتلي المعارضة والقوات النظامية المدعومة من حزب الله اللبناني في محاولة منها لاقتحام بلدة رنكوس.

وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن أكثر من 100 قذيفة هاون ومدفعية قد سقطت منذ صباح الأربعاء على أطراف رنكوس.

وكان الإعلام الرسمي السوري أعلن أمس عن تقدم قوات النظام وسيطرتها على تلال محيطة برنكوس.

وقال المرصد السوري: "قتل في معارك اليوم 6 مقاتلين معارضين، أحدهم قائد لواء إسلامي، بالإضافة إلى مقتل 22 آخرين في القلمون والمليحة ومناطق أخرى من الغوطة الشرقية، إثر قصف مناطق تواجدهم من قبل حزب الله اللبناني الذي يقود العمليات العسكرية من جانب قوات النظام في منطقة القلمون، والمدعوم من قبل مسلحين موالين للنظام من جنسيات سورية وغير سورية".

ومن جهة أخرى، كانت قوات النظام قد سيطرت في منتصف مارس على بلدة يبرود، آخر أكبر معاقل مجموعات المعارضة المسلحة في القلمون، والتي تعتبر منطقة استراتيجية كونها تربط بين العاصمة ومحافظة حمص في وسط البلاد.