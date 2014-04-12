أنباء عن هجمات بالغازات السامة على ريفي دمشق وحماة

قالت مصادر المعارضة السورية إن 5 أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم بالغازات السامة على مدينة حرستا في ريف دمشق، فيما أصيب العشرات.

فيما أكد مركز حماة الإعلامي أن طفلاً قتل، وأصيب أكثر من 100 في هجوم مشابه بالغازات السامة على مدينة كفرزيتا بريف حماة الشمالي.

من جانبه، قال جي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، في تصريح خاص لقناة "العربية" إن الإدارة الأميركية تراقب التقارير التي تحدثت عن استخدام نظام الأسد لغاز سام في ريف دمشق. وقال كارني إن الولايات المتحدة تعمل مع منظمة حظر الأسلحة النووية للتأكد من احترام سوريا لتعهداتها.

هذا وأعلنت القوة البحرية المشتركة المكلفة بنقل الترسانة الكيمياوية السورية عن استئناف عمليات النقل، وأكدت أنها نقلت حتى الآن قرابة 50% من ترسانة الأسد الكيمياوية.

من جانبها، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية إنه لايزال أمام نظام الأسد وقت لتنفيذ الاتفاق الروسي الأميركي القاضي بنقل ترسانة نظام الأسد الكيمياوية كاملة إلى خارج سوريا، مشددة على عدم إضاعة الفرص مجدداً، والالتزام بالموعد النهائي في نهاية يونيو المقبل.

