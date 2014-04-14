سوريا.. هجوم عنيف بالطيران الحربي على الغوطة ودوما

شن الطيران السوري، الأحد، غارات جوية مكثفة على مناطق في ريف دمشق، لا سيما في الغوطة الشرقية المحاصرة من قبل قوات النظام، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن: "الطيران الحربي نفذ غارتين جويتين على مناطق في مدينة دوما، أدتا إلى مقتل ثلاثة أطفال وثلاث نساء- بينهم امرأة حامل- وأربعة رجال".

وأكدت الهيئة العامة للثورة السورية أن إحدى الغارتين استهدفت السوق الشعبية في المدينة.

وقصف الطيران الحربي مدينة حمورية شرق، وألقى الطيران المروحي 8 براميل متفجرة على مدينة داريا جنوب غرب، تزامنا مع اشتباكات بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة، بحسب المرصد.

وشن الطيران غارات على بلدة المليحة الواقعة على المدخل الجنوبي للغوطة الشرقية، تزامنا مع اشتباكات عنيفة على أطرافها وفي محيطها بين قوات النظام مدعومة بعناصر حزب الله اللبناني من جهة، ومقاتلي المعارضة، وبينهم عناصر من جبهة النصرة من جهة أخرى، بحسب المرصد السوري.

وتتعرض المليحة منذ عشرة أيام لقصف مكثف بالطيران والمدفعية، مع محاولة القوات النظامية وحزب الله اقتحامها، وصرح المرصد اليوم أن القوات النظامية سيطرت على بعض النقاط على أطراف البلدة.

وأفاد التلفزيون الرسمي السوري أن قوات النظام سيطرت على سلسلة المرتفعات الشرقية المطلة على سهل رنكوس في منطقة القلمون الإستراتيجية الحدودية مع لبنان.

