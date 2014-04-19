قتال في حمص وغازات سامة على ريفي حماة وإدلب

أفاد ناشطون بأن الجيش الحر تمكن من صد هجمات لقوات النظام على أحياء في مدينة حمص القديمة، بينما قالت قوات النظام إنها تتقدم في الأحياء المحاصرة وتضيق الخناق على مقاتلي الجيش الحر.

إلى ذلك، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام لم تتمكن من السيطرة على شوارع حمص بالكامل، وإنما تسيطر على بعض البنايات في حيي باب هود ووادي السايح، مشيرا إلى أن حرب شوارع تدور في حي الوعر بحمص الذي يتعرض لقصف عنيف.

من جهة أخرى، أفاد مركز حماة الإعلامي بتعرض مدينة كفرزيتا الواقعة في الريف الشمالي لحماة لقصف بالغازات السامة للمرة السادسة على التوالي، ما أسفر عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين حيث تم تسجيل أكثر من خمسين حالة اختناق.

وأعلنت شبكة سوريا مباشر أن الطائرات المروحية ألقت براميل متفجرة تحوي غازات سامة على ناحية التمانعة بريف إدلب الجنوبي.

وفي حلب تمكن مقاتلو المعارضة من استهداف عدة مراكز تابعة لقوات النظام في حي الأشرفية منها المشفى الفرنسي وثكنة المهلب بالإضافة إلى مدرسة صالح جمال التي حولها النظام الى ثُكنة عسكرية تتحصن فيها قواته.

وفي تطور ملحوظ لسير المعارك في محافظة اللاذقية، أفاد ناشطون ميدانيون باستهداف الثوار مدينة القرداحة مسقط رأس الرئيس بشار الأسد بصواريخ غراد من دون توضيح تفاصيل أكثر حول المناطق المستهدفة في المدينة.

