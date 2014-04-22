أردوغان: عدد اللاجئين السوريين في تركيا بلغ المليون

أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن عدد اللاجئين السوريين الذين استقبلتهم تركيا منذ اندلاع النزاع في بلادهم بلغ عتبة المليون، مؤكداً أن تركيا لن تغلق أبوابها في وجههم.

وقال أردوغان في كلمته الأسبوعية في البرلمان أمام نواب حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه إن "عدد أشقائنا السوريين الذين وصلوا إلى تركيا بلغ قرابة المليون".

وأكد رئيس الحكومة أن بلاده التي تملك خط حدود طويل مع سوريا، تنوي الحفاظ على سياسة الباب المفتوح حيال المدنيين السوريين الفارين من الحرب في بلادهم.

وقال أردوغان: "هل يفترض بنا أن نطلب من أشقائنا ألا يأتوا إلى تركيا ويتعرضوا للقتل في سوريا؟".

يذكر أن تركيا تدعم المعارضة السورية التي تسعى للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، واستقبلت أغلبية اللاجئين السوريين في حوالي 20 مخيماً أنشئت في مناطق قريبة من الحدود في جنوب تركيا وجنوب شرقها.

وأفاد أردوغان أن بلاده خصصت أكثر من ملياري دولار لإيواء اللاجئين السوريين الذين يطرحون أحياناً مشاكل ثقافية أو أمنية في المناطق التي استقروا فيها في تركيا.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 150 ألف شخص منذ انطلاق النزاع في سوريا في مارس 2011.

وأفادت الأمم المتحدة عن نزوح 6.5 مليون شخص في الداخل وحوالي 2.6 مليون إلى خارج البلاد، ليستقروا بشكل أساسي في الدول المجاورة كلبنان والأردن.

