مقتل قائد "داعش" في الحسكة بانفجار سيارة مفخخة

أفادت "مسار برس" بمقتل قائد تنظيم "داعش" في الحسكة و10 من مرافقيه بانفجار سيارة مفخخة في منطقة الشدادي. وأضافت "مسار برس" أن القتيل هو أبو البراء الليبي والذي تسلم قيادة "داعش" في الحسكة قبل مدة قصيرة.

وتأتي العمليات التي تستهدف قيادات تنظيم "داعش" في أعقاب انضمام العشائر العربية في محافظة الحسكة إلى عشائر دير الزور التي قررت إعلان الحرب ضد التنظيم، معلنة معركة السيطرة على الشدادي ذات الأهمية الخاصة على صعيد طرق الإمداد.

وفي سياق آخر، أكدت الهيئة العامة للثورة تجدد القصف على حمص حيث تعرضت أحياء المدينة المحاصرة لقصف عنيف من قوات النظام بصواريخ أرض أرض وراجمات الصواريخ.

من جهتها، شهدت كفرزيتا في ريف حماة سلسلة غارات بالبراميل المتفجرة نفذها الطيران المروحي على المدينة. إلى ذلك، أفادت أفادت "شبكة شام" بتعرض بلدات صيدا والنعيمة في ريف درعا إلى قصف عنيف بالبراميل المتفجرة، ما أحدث دماراً في المباني السكانية. وطال القصف أيضاً قرى وبلدات ريف القنيطرة من قبل قوات الأسد المتمركزة في تل الحارة وكتيبة جدية و"اللواء 15".

