هل يهدي الأسد "العلويين" مزيداً من الصلاحيات؟

رغم الانتقادات المتلاحقة للانتخابات الرئاسية السورية المرتقبة في 3 يونيو المقبل، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً يقضي بتشكيل اللجنة القضائية المكلفة بمراقبة انتخابات وصفت بالمهزلة الديمقراطية.

وإذا ما تمت هذه الانتخابات في المناطق التي يسيطر عليها النظام، يرى مراقبون أن أياً من المتواجدين في هذه المناطق لا يمكنه التصويت إلا للأسد رغم تقدم مرشحين منافسين له.

من هنا، ذهب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى مرحلة ما بعد إعادة انتخاب الأسد، معتبرا أنه حتى لو فاز في الانتخابات سوف يواجه تحدياً من نوع آخر، آت من قبل شخصيات علوية ساهمت في بقائه حتى اليوم في موقعه ويعود الفضل إليها لكونه لا يزال على الساحة السياسية.

فقد أشار التقرير إلى أنه في حال بقي الأسد رئيساً لولاية أخرى، فإن بعض الشخصيات العلوية سوف تطالب بدور أكبر في السلطة وبحصة أكبر في الحكم.

وجاءت تقارير لمراكز دراسات تؤكد أن الأسد لا يزال قادراً على الاستمرار في الحكم لسببين: الأول مرتبط بشخصيات علوية سورية تقود العمليات العسكرية، والسبب الآخر مرتبط بشخصيات من مذهبٍ مختلف، والاثنان يعتبران أن الأسد كان لينتهي منذ زمن لولا مساهمتهم إلى جانبه.

ويخلص تقرير "نيويورك تايمز" إلى هذه النظرية بعد أن نقل عن محاربين في جيش النظام قولهم إنه "حين تنتهي الأزمة سوف يكون على الأسد أن يدفع ثمن ما آلت إليه الأوضاع".

في حين قال آخرون إنهم "دفعوا حياتهم ومستقبلهم خلال هذه الأوضاع وتخلّوا عن كلّ شيء، وأنهم لن يقدموا كل ذلك كهدية لبشار الأسد".





