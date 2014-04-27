سوريا: براميل على حلب.. واتفاق وشيك حول مساعدات حمص

أفادت شبكة أخبار "شهباء برس" بسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في بلدة دارة عزة في ريف حلب، أمس السبت، وذلك إثر غارات جوية متتالية، حيث أصابت ثلاثة براميل متفجرة منازل مدنيين وأحدثت دمارا كبيرا، بحسب ما نقله الناشطون.

هذا وتتضارب الأنباء بشأن مفاوضات تجري في أحياء حمص المحاصرة بين قوات المعارضة وقوات النظام بوساطة أممية، نقلا عن تقرير لقناة "العربية"، اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يُعقد اتفاق بين الطرفين يشمل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات خلال الساعات القليلة القادمة.

يذكر أنه قبل نحو شهرين جرى اتفاق بين قوات النظام والمعارضة لإجلاء العشرات وإدخال المساعدات الإنسانية إلى الأحياء المحاصرة، لكنه اختُرق أكثر من مرة بتبادل لإطلاق النار بين الجانبين.

وإلى ذلك، وثقت الهيئة العامة للثورة السورية، أمس السبت، مقتل 82 شخصا، معظمهم في حلب وريفها.