هجوم بالهاون على مدرسة في دمشق يخلف قتلى وجرحى

أفاد التلفزيون السوري الرسمي ووكالة أنباء سانا بسقوط 12 قتيلاً وإصابة 50 بجروح إثر سقوط قذائف هاون على مجمع مدرسي في حي الشاغور بدمشق القديمة.

ومن جانبها أفادت الهيئة العامة للثورة أن قوات النظام شنت عدة غارات جوية على بلدة المليحة في ريف دمشق، كما سقط عدد من القتلى والجرحى بينهم أطفال ونساء في بلدة سقبا بريف دمشق جراء استهدافها بقذائف الهاون من قبل قوات النظام.

وفي حلب واصلت قوات النظام إلقاء البراميل المتفجرة منذ الصباح على حي مساكن هنانو ما أدى لتدمير المزيد من المنازل، أما حماة فبدورها أيضا تعرضت للبراميل المتفجرة وتحديدا على قرية حصرايا.

كما قصفت قوات النظام المتمركزة في مطار حماة بالمدفعية الثقيلة عددا من الأحياء في الريف الشمالي لحماة، أما بلدة الدار الكبيرة في حمص فتعرضت لقصف من دبابات النظام المتمركزة في الكلية الحربية.



