أسعد مصطفى: قوات عراقية بزيها العسكري تقاتل مع الأسد

قال أسعد مصطفى وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة خلال مقابلة مع "الحدث" إن قوات من النخبة العراقية تعتلي الدبابات وتقاتل إلى جانب قوات النظام في سوريا، وإن هذه القوات ترتدي البزة العسكرية أمام الناس من دون خوف.



وقبل ذلك أكد مصطفى في مؤتمر صحافي له اليوم من اسطنبول أن النظام السوري قام باستخدام السلاح الكيمياوي في أكثر من 15 موقعاً حتى الآن، وذلك بعد قرار مجلس الأمن القاضي بتسليم سلاحه الكيمياوي.

وكشف مصطفى أن الهجوم المتكرر تم على جوبر ومناطق من دمشق وعلى حلب وإدلب وحماة وسقط على إثر ذلك عشرات القتلى.

وعرض مصطفى والجيش الحر وثائق تدين استخدام النظام السوري للكيمياوي للمرة الثانية.