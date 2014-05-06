الجيش الحر يدمر أكبر معاقل النظام في إدلب

تمكنت كتائب الجيش الحر في ريف إدلب، من نسف واحد من أكبر وأهم حواجز النظام في معرة النعمان.

وأكدت مصادر ميدانية أن العملية استغرقت أسابيع من التخطيط، تم خلالها حفر نفق يصل إلى حاجز الصحابة الذي يعتبر خط الدفاع الأول عن معسكر وادي الضيف، أكبر معاقل قوات النظام في ريف إدلب، ويتألف من 4 مبان عند البوابة الشمالية الغربية للمعسكر.

وأشارت المصادر إلى أن خسائر النظام السوري البشرية قدرت بأربعين عنصراً.

وفي سياق متصل، أكمل الثوار عمليتهم باستهداف حاجز مستودع السماد بقذائف الهاون، ما أوقع قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام، تم نقلهم إلى معسكر الحامدية.

وفي المقابل، ردت قوات النظام بقصف محيط معسكر وادي الضيف بالرشاشات والمدافع.