كيري: ملتزمون بتقديم كل المساعدة للمعارضة السورية

أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم كل المساعدة للمعارضة السورية، وذلك خلال مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، مع رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا.

ومن جانبه، وجه الجربا الشكر لواشنطن على دعم الشعب السوري في ثورته، مؤكداً أن السوريين يسعون لإقامة دولة مدنية تعددية عادلة في سوريا.

وكان الجربا قد طالب الولايات المتحدة بتزويد مقاتلي المعارضة بالأسلحة الضرورية التي تتيح لهم حسم النزاع المسلح مع النظام السوري، موجها انتقاداً شديداً إلى احتمال إعادة انتخاب الرئيس بشار الأسد الشهر المقبل.

وقال الجربا في مستهل اول زيارة رسمية له للولايات المتحدة إن الانتخابات الرئاسية السورية هي "مهزلة" من شأنها منح الأسد "رخصة للقتل لأعوام عدة مقبلة".

وتستمر زيارة الجربا والوفد الذي يرافقه للولايات المتحدة ثمانية أيام. وتقدم واشنطن حالياً مساعدة عسكرية غير فتاكة إلى مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة.

