قافلات نبل والزهراء تعرقل هدنة حمص

أعلنت لجنة المفاوضات عن حمص أن الذين تم الاتفاق على خروجهم من مقاتلي الجيش الحر في الدفعة الثالثة مازالوا محتجزين لدى النظام في سبع حافلات.

وقال أعضاء في لجنة التفاوض بحمص إن احتجاز الحافلات تم بعد توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى بلدتي نبل والزهراء في حلب، والذي قال الجيش الحر إنه تم بسبب زيادة النظام السوري لعدد شاحنات المساعدات من شاحنتين إلى 12 شاحنة. وتم إيقاف القافلة في مدينة عندان بريف حلب الشمالي.

وكانت الهيئة السياسية للجبهة الإسلامية أعلنت التزام الجبهة المطلق بإدخال المساعدات الإنسانية المتفق عليها إلى منطقتي نبل والزهراء، بحسب بيان أصدرته الهيئة مساء الخميس.

وأكد البيان أن الجبهة ستسمح بدخول 6 شاحنات غذائية إلى بلدة الزهراء ومثلها إلى بلدة نبل، وذلك خلال يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الجاري.

وكان الاتفاق بين المعارضة والنظام ينص على إدخال مساعدات إلى نبل والزهراء الموالية للنظام مقابل تأمين خروج آمن لمقاتلي الجيش الحر من مدينة حمص.

