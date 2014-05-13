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الحدث سوريا

الأسد يحث السوريين على تجنب البذخ في المرحلة الحالية

المصدر: الحدث.نت
بشار الأسد
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نشرت الصفحة الرسمية للحملة الانتخابية للرئيس بشار الأسد "سوا" رسالة جاء فيها: "في ظل هذه الأجواء التي نعيشها.. والتي بدأت تأخذ طابعاً احتفالياً فيما يتعلق بالترشيح أو التأييد.. تمنياتي على الجميع أن نوجه احتفالنا عبر اهتمامنا بعوائل الشهداء وذويهم، والذين لولاهم لما كنا هنا اليوم.. وأن نوجه احتفالنا عبر اهتمامنا بمن أثرت الأزمة في سوريا على قوت يومه، وقدرته على الحياة الكريمة.. وأن نشعر ونحن في هذه الأجواء بمن غاب عنهم محبوهم بسبب هذه الحرب، سواء شهداء أو مفقودين أو مخطوفين".

وأضاف: "إن البذخ في هذه المرحلة لا يعبر عن المحبة للشخص، بل يؤلم من عانى ويعاني بسبب هذه الأزمة.. ليكن احتفالنا الحقيقي، حين نشعر ببعضنا عبر مساعدة بعضنا البعض، فهناك من هم أولى بما يُصرف اليوم".

واختتمت الرسالة بإمضاء "الدكتور بشار الأسد".

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