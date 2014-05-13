بان كي مون يعلن استقالة الابراهيمي من ملف سوريا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الثلاثاء استقالة المبعوث الأممي لسوريا الأخضر الإبراهيمي، وقال مراسل "العربية"، إن استقالة الابراهيمي ستدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري.

وكانت أنباء قد سرت منذ أيام عن اعتزام الابراهيمي تقديم استقالته، بعد فشله في مهمته، خصوصا مع ترشح الرئيس بشار الأسد مجددا لانتخابات الرئاسة، في الوقت الذي كانت كل المفاوضات بين المعارضة والنظام تقوم على أساس تنحي الأسد.

وأعلن الإبراهيمي في تصريحات علنية وفي مشاوراته مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي "إحباطه وشعوره باليأس" من عجزه عن إحراز أي تقدم في الصراع السوري للتوصل إلى حل سياسي.

وترأس الإبراهيمي جولتين من محادثات السلام بين المعارضة والنظام، في مونتيرو وجنيف في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، لكنها فشلت في التوصل إلى نتائج ملموسة.

