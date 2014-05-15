واشنطن تدرج قياديين في "داعش" على قائمة الإرهاب

أدرجت الحكومة الأميركية رسمياً قائدي مجموعتين متشددتين في سوريا على قائمة الإرهاب العالمي. وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن السعودي عبد الرحمن محمد ظافر الدبيسي الجهني، والعراقي عبد الرحمن مصطفى القادولي، أدرجا رسمياً على قائمة الإرهابيين العالميين.

وقالت الوزارة إن الشخصين يرتبطان وعلى علاقة بعمليات تنظيمي "داعش" و"القاعدة" في سوريا، فالجهني ينتمي إلى مجموعة من مسؤولي القاعدة البارزين في سوريا، فيما يعتبر القادولي مسؤولاً بارزاً في تنظيم "داعش" المتشدد.

يذكر أن السعودي عبد الرحمن محمد ظافر الدبيسي الجهني، وكنيته أبو الوفاء، هو من حي الأزهري في المدينة المنورة، وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج ولديه عدد من الأبناء. وقد خلعته زوجته بقرار من المحكمة بعد غيابه.

وهو حاصل على شهادة الثانوية العامة، كان عسكرياً في منطقة تبوك. التحق تنظيمياً بالقاعدة عام 2005 في أفغانستان وإيران. ثم تولى استقبال ونقل المقاتلين. وانتقل إلى سوريا قبل عامين عبر إيران. وقد أدرجته السعودية ضمن قائمة المطلوبين السبعة والأربعين في يناير 2011.

أما العراقي عبد الرحمن مصطفى القادولي، فهو من الموصل ومن مواليد عام 1973. التحق بالقاعدة عام 2004 وتولى المسؤولية المالية في القاعدة طوال السنوات الماضية. وتخصص في تحصيل الأموال. ثم انتقل للعمل في سوريا قبل عامين، تحت قيادة محمد يوسف، الفلسطيني الجنسية، مسؤول مالية "داعش" في سوريا.

