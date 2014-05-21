فرنسا تهدد الأسد.. والجربا يطالب بأسلحة نوعية للحر

التقى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا في باريس، وخلال اللقاء حذر هولاند حكومة الأسد من أنه إذا تم العثور على آثار الأسلحة الكيمياوية في سوريا مرة أخرى، فإن كل الوسائل القانونية سوف تستخدم لإدانة النظام. في حين جدد رئيس الائتلاف طلب أسلحة نوعية لدعم المعارضة السورية .

وقال هولاند: "إن نظام الأسد استخدم كل الأسلحة الخطيرة، ونحن نددنا باستخدامه السلاح الكيمياوي، وإذا تم العثور على آثار الأسلحة الكيمياوية في سوريا مرة أخرى، فكل الوسائل القانونية سوف تستخدم لإدانة النظام، بما في ذلك فرض مزيد من العقوبات."

من جانبه طالب الجربا المجتمع الدولي بدعم المعارضة بسلاح نوعي لوقف إراقة دماء الآلاف من المدنيين، وندد بما سماه الإرهاب الذي دخل سوريا ليزيد الأزمة تعقيداً وطالب بمحاربته.

