أوباما: المعارضة السورية المعتدلة ستلفظ المتطرفين

أعرب الرئيس الأميركي باراك أوباما عن اعتقاده أن الوضع في سوريا تدهور لكن المعارضة المعتدلة ربما أصبحت أكثر قوة. وأضاف أوباما قائلاً في مقابلة تلفزيونية:" أعتقد أنه في نواحٍ كثيرة فإن الأوضاع أكثر سوءاً. لكن قدرة بعض المعارضة أفضل مما كانت من قبل وهو شيء يمكن تفهمه". وأذيعت مقتطفات من المقابلة قبل أن تبث كاملة اليوم الخميس.

وأضاف الرئيس الأميركي أن الأمر سيستغرق وقتاً حتى تصبح المعارضة السورية المعتدلة أكثر تنظيماً وتلفظ المقاتلين المتطرفين.

وتابع قائلاً: "عندما يتحدث المرء عن المعارضة المعتدلة فإن كثيرين من هؤلاء الناس هم مزارعون أو أطباء أسنان أو ربما بعض المراسلين الإذاعيين ممن ليس لهم خبرة كبيرة في القتال".