السوريون يصوتون للأسد.. بالقوة وتحت القصف

يواصل الناخبون في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المحسومة سلفاً لصالح الرئيس بشار الأسد، والتي نددت بها المعارضة ودول غربية داعمة لها والأمم المتحدة.

ويرفض خصوم الأسد والقوى الغربية ودول الخليج الانتخابات، ويرون أنها مسرحية هزلية، ويقولون إنه لا يمكن إجراء انتخابات في بلد بها مساحات شاسعة من الأراضي خارج سيطرة الدولة، فضلاً عن ملايين المشردين.

وكثفت قوات المعارضة التي تقاتل من أجل الإطاحة بالأسد هجماتها في مناطق تحت سيطرة الحكومة خلال فترة الاستعداد للانتخابات في محاولة لتعطيل التصويت.

وقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، الرابعة بتوقيت غرينتش.

خصوم الأسد

ويخوض الأسد سباق الانتخابات في مواجهة منافسين اثنين غير معروفين نسبيا بموافقة البرلمان الذي يضم أنصاره، وهذه أول مرة منذ 50 عاما يتاح للسوريين اختيار أي مرشحين. ومن غير المتوقع أن يحقق منافسا الأسد، وهما الوزير السابق حسن النوري والبرلماني ماهر حجار، مستويات تأييد تذكر.

وتجرى الانتخابات السورية بعد ثلاث سنوات من اندلاع أول احتجاجات تدعو إلى الإصلاح الديمقراطي في البلاد التي تحكمها عائلة الأسد منذ عام 1970، وردت السلطات على الاحتجاجات باستخدام القوة، وتحولت الانتفاضة إلى حرب أهلية.

وأفاد صحافيو ومصورو وكالة فرانس برس في دمشق وحمص، أن الناخبين يتوافدون إلى مراكز الاقتراع بكثافة، في حين ينقل التلفزيون السوري الرسمي صوراً لمراكز الاقتراع من مناطق عدة، بينها ريف دمشق والقنيطرة (جنوب)، ومدينة إدلب (شمال غرب)، ودير الزور (شرق)، وغيرها، يؤكد فيها الناخبون ولاءهم للأسد، وحماسهم للمشاركة في "العرس الوطني".

كما أدلى عشرات آلاف السوريين في الخارج واللاجئين بأصواتهم الأسبوع الماضي في جولة مبكرة للتصويت على الرغم من أن العدد لا يمثل سوى القليل من حوالي ثلاثة ملايين لاجئ، إضافة إلى السوريين الذين يعيشون بالخارج.

التصويت لبشار.. بالقوة

وقال وزير الإعلام السوري، عمران زعبي، لرويترز ليلة أمس الاثنين، إن حجم الإقبال رسالة سياسية. وأضاف أن "الجماعات الإرهابية المسلحة "زادت من تهديدها خوفا من نسبة المشاركة العالية.

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، من جهته نقلا عن مندوبيه في مناطق مختلفة من سوريا، أن عناصر من الأمن السوري "يجبرون المواطنين على إقفال محالهم التجارية وتعليق صور لبشار الأسد عليها"، مشيراً إلى أن الناخبين "مضطرون للإدلاء بأصواتهم تحت طائلة التعرض للاعتقال، أو تحت وطأة الخوف من النظام".

ودعا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أحمد الجربا، الاثنين، إلى "ملازمة منازلهم" و"عدم النزول بأرجلهم إلى حمامات الدم والعار التي تريدها عصابة الأسد"، محذراً من "سلسلة تفجيرات وقصف على التجمعات ومراكز ما يسمى الاقتراع".

انتخابات تحت القصف

وتتزامن الانتخابات مع تصعيد عسكري على الأرض، لاسيما في حلب (شمال)، حيث تستمر حملة القصف الجوي التي يقوم بها النظام منذ أشهر، حاصدة يومياً مزيداً من القتلى، إضافة إلى معارك عنيفة في ريف دمشق وريف حماة (وسط)، وريف إدلب (شمال غرب)، ودرعا (جنوب).

وأفاد المرصد السوري، الثلاثاء، عن تساقط قذائف متفرقة على أحياء عدة في دمشق مصدرها مواقع لمقاتلي المعارضة.