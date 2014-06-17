فيديو يظهر أميراً من "داعش" يتلاعب بمسنّ سوري

كشف مقطع فيديو مسرب التناقضَ الذي تعيشه قيادات تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، ففي وقت يظهر الكثير منهم أمام الكاميرات، وهم يتحدثون عن قيم الإسلام وسعيهم لإقامة شرع الله، إلا أنهم في مواقف أخرى يكونون على النقيض تماماً.

هذا ما فعله أمير تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة جرابلس في حلب، أبوبكر المصري، حيث أخذ يتلاعب بمسنّ سوري ويهدده بالسلاح بطريقة وصفها مغردون بأنها قمة في الإرهاب والإساءة.

وفي الوقت الذي أخذ المسنّ يقبل رجله ويده، ويترجاه لعدم قتله.. كان هو يزيد من سخريته وإرهابه.

ويقول سوريون من سكان مدينتي حلب والرقة - اللتين تخضع أجزاء كبيرة منهما لتنظيم "داعش" - إن التنظيم الإرهابي اعتاد بشكل شبه يومي أن يقوم بقتل وصلب المواطنين بحجة مخالفتهم شرع الله.

وفي ظل الانتشار الواسع لهذا المقطع، والاستياء الكبير لتعامل هذا القيادي مع المسن، سارع تنظيم داعش إلى عزل أبوبكر المصري، وتحويله إلى المحكمة الشرعية، وتكليف أبو آيات الأردني مكانه، في خطوة وصفها مراقبون محاولة يائسة لامتصاص الغضب الشعبي جراء هذا التصرف، الذي يناقض ما ينادي به التنظيم علناً.

