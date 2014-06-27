سوريا.. داعش تسيطر على البوكمال الحدودية مع العراقية

أفاد ناشطون في دير الزور أن تنظيم دولة العراق والشام "داعش" سيطر على مدينة البوكمال بالريف الشرقي في دير الزور بعد انسحاب الثوار منها.

وتمكن "داعش" بعد أيام من مواجهات ساخنة شهدتها مدينة البوكمال شرق سوريا مع كتائب الجيش الحر من السيطرة على المدينة الحدودية بعد الإعلان عن انسحاب الثوار منها.

وجاءت سيطرة التنظيم بعد أن تمت اجتماعات مكثفة بين قادة من كتائب الثوار وآخرين من تنظيم "داعش"، تم خلالها التوصل إلى اتفاق على تسليم المدينة للتنظيم من دون قتال.

يشار إلى أن مدينة البوكمال الواقعة شرق محافظة دير الزور تتمتع بأهمية استراتيجية لداعش، نظراً لوقوعها على الحدود السورية العراقية، وخاصة بعد سيطرة "داعش" على مدينة القائم العراقية المواجهة لمدينة البوكمال، بالإضافة إلى عدد من المحافظات العراقية.

