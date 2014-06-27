رئيس الحكومة المؤقتة يحل المجلس العسكري للجيش الحر

رفض المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر قرار حله من قبل رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة واصفاً القرار بالمسيس.

وكان طعمة أصدر قراراً بحل المجلس وإحالة أعضائه إلى هيئة الرقابة المالية والإدارية في الحكومة المؤقتة للتحقيق.

كما قرر طعمة إقالة رئيس هيئة الأركان العميد عبد الإله البشير وكلف العميد عادل إسماعيل بتسيير شؤون هيئة الأركان العامة.

وتضمن القرار دعوة القوى الثورية الأساسية الفاعلة على الأرض في سوريا لتشكيل مجلس الدفاع العسكري وإعادة هيكلة شاملة للأركان خلال شهر من تاريخه.

من جانبه قال رامي الدالاتي عضو المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر إن قرار رئيس الحكومة المؤقتة الذي يقضي بحل المجلس العسكري الأعلى هو قرار سياسي، وفي اتصال مع "العربية" طالب الإئتلاف الوطني بإتخاذ الإجراءات اللازمة لردع هذا الإجراء.