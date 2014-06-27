قتلى بانفجار سيارة مفخخة في دير الزور

تجددت الاشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام غرب المعضمية في ريف الشام، فيما استهدف قصف مدفعي عنيف لقوات النظام المنازل السكنية في مدينة الزبداني (ريف دمشق).

كما سقط عدد من الجرحى في منطقة جسرين بريف دمشق.

وفي دمشق العاصمة، سقط 3 قتلى والعديد من الجرحى جراء قصف الطيران الحربي على حي جوبر شرق العاصمة السورية، كما قتلت طفلتان وسقط عدد من الجرحى جراء استهداف نادي الثورة في حي القصاع.

وفي سياق متصل، قصف طيران النظام الحربي حلب وريفها بقذائف الهاون والبراميل المتفجرة، بالإضافة للقصف المدفعي وبالرشاشات الثقيلة.

وفي إدلب أيضاً، تعرضت بلدتا الرامي ومرعيان لقصف عنيف بقذائف الدبابات من قبل جيش النظام.

كما استهدفت غارة جوية الجسر الجنوبي في سراقب (ريف إدلب) على الطريق السريع بين دمشق وحلب، فأصابت حافلة "سرفيس" تنقل مدنيين، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وتعرضت قرية موحسن في دير الزور أيضاً لقصف مدفعي، فيما أدى انفجار سيارة مفخخة في الحوايج إلى سقوط قتلى وجرحى.

وفي حماة أيضاً، قصف الطيران الحربي قصر ابن وردان بالرشاشات الثقيلة.

أما في درعا البلد فوقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام، فيما استهدف قصف عنيف بلدة المليحة الشرقية بريف درعا من قبل اللواء 52.

وفي سياق متصل، شهدت منطقة الكرك الشرقي بدرعا إلقاء براميل متفجرة.